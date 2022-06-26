Так считает политолог Николай Давыдюк. Об этом он сказал 24 канала. И подчеркнул, что золото – это основные деньги кремлевского диктатора Владимира Путина.

Внимание В России нет неисчерпаемых запасов, которыми нас пугают, – военный эксперт

По его словам, поэтому этот пункт в седьмом пакете санкций – удар по карману главы Кремля.

Давидюк отметил, что основной поток денег из российского золота, бриллиантов и продажи оружия – "это чистый Путин". Он "крышует" и прикрывает этот бизнес и имеет по этому процент, добавил он.

На самом деле прозвучавшие по Киеву удары сегодня, в воскресенье (26 июня – 24 канал) – это жирный штамп на седьмом пакете санкций,

– подчеркнул политолог.

Он заверил, если еще до этого времени Европа думала, будет ли его внедрять, то сейчас нет никаких сомнений, что санкции таки введут, даже гораздо более жесткие. Но сделают так, чтобы страна-агрессорка еще более мощно ощутила последствия.

Последние взрывы в Киеве

Утром 26 июня во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Российские кафиры нанесли ракетные удары по столице .

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по городу хотели ударить 4 раза. Одну ракету сбила ПВО.

Пострадавшие в результате ракетного удара по Киеву сейчас получают медицинскую помощь. В частности, в больнице находится мама 7-летнего спасенного ребенка.

Санкции ЕС против России: что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз одобрил 6 пакетов санкций, ударивших по российскому режиму.

ЕС и США наложили эмбарго на российские угли и нефть. Евросоюз ввел эмбарго только в начале июня , однако не полностью. Россия все еще может продавать трубопроводную нефть.

Также в рамках санкций ЕС против России ряд крупных российских банков был отключен от системы SWIFT. Не обошлось без персональных санкций против военных преступников и пропагандистов. Под санкциями оказалась семья пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По данным издания Die Welt, из-за санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 миллиарда евро.

Пока в ЕС еще не разрабатывают 7 пакет санкций против России. Однако в Евросоюзе уже обсуждают возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

Кстати , Россия теперь зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до вторжения в Украину, – Госдеп

Обратите внимание – Снегирев сказал, что у России большие проблемы: смотрите видео