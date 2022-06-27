Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, якщо серйозні дискусії щодо сьомого пакета санкцій розпочнуть влітку – наприкінці червня – у липні, тобто вже зараз, то закінчити його зможуть до вересня.

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Бо він буде пробиватися дуже важко, повільніше,

– переконаний Ауштрявічюс.

До того ж багато високопоставлених чинів та євродепутатів влітку їдуть у відпустки. Такий "літній настрій", як каже депутат, грає не на руку узгодженню сьомого пакета.

Однак, головне, щоб наступні санкції були на порядку денному, адже є ще багато важелів впливу, які можуть завдати болючого удару Кремлю.

"Потрібно погодитися, що економічна ситуація та загалом прогнози в Євросоюзі не дуже доброзичливі, і ріст інфляції, ріст цін на енергетику багато хто пов'язує з санкційною політикою, хочемо ми цього чи ні", – пояснив Ауштрявічюс.

Він додав, що аби спростовувати та пояснювати це, потрібно брати участь не в одній дискусії. Потрібно, так би мовити, змінювати мислення, а це займає час.

А якщо є такі зацікавлені політики як Орбан, які, по-моєму, на прямому каналі з Москвою, то чого ми можемо чекати? Звичайно, пробиватися таке питання буде дуже важко,

– підсумував литовський політик.

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