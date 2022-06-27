Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, якщо серйозні дискусії щодо сьомого пакета санкцій розпочнуть влітку – наприкінці червня – у липні, тобто вже зараз, то закінчити його зможуть до вересня.
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Бо він буде пробиватися дуже важко, повільніше,
– переконаний Ауштрявічюс.
До того ж багато високопоставлених чинів та євродепутатів влітку їдуть у відпустки. Такий "літній настрій", як каже депутат, грає не на руку узгодженню сьомого пакета.
Однак, головне, щоб наступні санкції були на порядку денному, адже є ще багато важелів впливу, які можуть завдати болючого удару Кремлю.
"Потрібно погодитися, що економічна ситуація та загалом прогнози в Євросоюзі не дуже доброзичливі, і ріст інфляції, ріст цін на енергетику багато хто пов'язує з санкційною політикою, хочемо ми цього чи ні", – пояснив Ауштрявічюс.
Він додав, що аби спростовувати та пояснювати це, потрібно брати участь не в одній дискусії. Потрібно, так би мовити, змінювати мислення, а це займає час.
А якщо є такі зацікавлені політики як Орбан, які, по-моєму, на прямому каналі з Москвою, то чого ми можемо чекати? Звичайно, пробиватися таке питання буде дуже важко,
– підсумував литовський політик.
Пятрас Ауштрявічюс розповів про сьомий пакет санкцій: дивіться відео
Санкцій проти Росії: останні новини
- Як пише видання Bloomberg, Росія вперше з 1918 року зазнала дефолту за зовнішнім боргом в іноземній валюті. Це стало результатом санкцій Заходу проти країни-агресорки, які перекрили шляхи платежів іноземним кредиторам.
- Тим часом Японія вчергове розширить санкції проти Росії. Цього разу заборони стосуватимуться імпорту російського золота, надання Росії деяких послуг, а також 70 фізичних осіб та 90 військових організацій.
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