Как будет происходить эвакуация на Киевщине: в ОВА рассказали о маршрутах
11 марта 2022 , 10:20Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
Гуманитарные коридоры снова организуют на Киевщине. Людей будут эвакуировать по определенным маршрутам 11 марта.
Список гуманитарных коридоров был обнародован в Киевской ОВА. Россия публично заявила, что приостановит огонь во время эвакуации.
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Гуманитарные пути в Киевской области
- Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Белогородка – Киев
- Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев
- Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
- Микуличи – Немешаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Петрушки – Белогородка – Киев
- Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир
- Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
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