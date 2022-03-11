Как будет происходить эвакуация на Киевщине: в ОВА рассказали о маршрутах

11 марта 2022 , 10:20
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Источник:

Киевская ОВА

Гуманитарные коридоры снова организуют на Киевщине. Людей будут эвакуировать по определенным маршрутам 11 марта.

Список гуманитарных коридоров был обнародован в Киевской ОВА. Россия публично заявила, что приостановит огонь во время эвакуации.

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Гуманитарные пути в Киевской области

  • Буча – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Белогородка – Киев
  • Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев
  • Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев
  • Микуличи – Немешаево – Ворзель – Михайловка – Рубежовка – Мрия – Петрушки – Белогородка – Киев
  • Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир
  • Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

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Автор: Марта Кушка