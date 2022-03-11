Список гуманітарних коридорів оприлюднили в Київській ОВА. Росія публічно заявила, що припинить вогонь під час евакуації.

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Гуманітарні шляхи на Київщині

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ

Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ

Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ

Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ

Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

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