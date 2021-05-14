Владимир Путин отреагировал на избрание меры пресечения Виктору Медведчуку. Также российский президент отметил, что многие украинские чиновники делают бизнес в России.

Об этом в эфире "Перекрестного допроса" рассказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он отметил, что заявление Путина его заинтересовало.

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Рябошапка о новых угрозах от России

Я думаю, сейчас будет соответствующая обратная реакция от российских властей, связанная с мерами в отношении Медведчука. Реакция будет достаточно опасна, она будет асимметрична,

– рассказал он.

По мнению Рябошапки, вскоре будут дополнительные "ливни информации", которые будут дискредитировать определенных украинских чиновников или политиков. Также он считает, что шаги России могут быть значительно хуже.

"Российская власть особенно человеческую жизнь в ничто не ставит. Наши спецслужбы должны быть готовы", – пояснил бывший генпрокурор.

Обратите внимание! Кум Медведчука Путин заявил, что"в Украине началась зачистка политического поля".

Что важно изменить власти немедленно

По мнению Рябошапки, важно пересмотреть закон о свободной экономической зоне Крыма. Закон связан, в частности, с делом Медведчука.

Закон предусматривает, что украинцы могут делать бизнес на оккупированных территориях Крыма. И зарабатывать на войне и оккупации. Этим также пользовался Медведчук,

– подчеркнул Рябошапка.

В Украине 8 год идет война, Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, проводит паспортизацию украинцев, а также угрожает нам уничтожением, как подчеркнул он.

Дело Медведчука: коротко