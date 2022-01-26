Будет "решительный ответ", – США пригрозили Беларуси, если она поможет России с вторжением

США заявили о "решительном ответе" Беларуси, если она поможет России ворваться на территорию Украины. В частности НАТО может переоценить свою военную позицию.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

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Мы дали понять Беларуси, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров,

– сказал дипломат.

Нед Прайс отметил: "Если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска постоянно дислоцирующихся на их территории, НАТО вполне может потребоваться переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с белорусским государством".

Россия стягивает войска и технику к Беларуси

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Представители Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов, сообщили, что российскую технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины.

К слову, ранее все это вооружение и служащих направили якобы для обучения в Беларуси.

На станции Речица в Гомельской области осуществили выгрузку российских реактивных систем залпового огня "Ураган".

Позже появилось фото лагеря с военной техникой в этом районе, на нем изображена транспортно-заряжающая машина для "Урагана".

Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале,

– подчеркнули в CIT.

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