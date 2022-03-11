Будет самая большая ошибка Лукашенко за жизнь, – Климкин о возможном наступлении войск Беларуси

Путин и Лукашенко провели переговоры, в то же время войска Беларуси в любой момент могут пересечь границу с Украиной. Это будет самая большая ошибка самопровозглашенного президента.

Путину нужно пушечное мясо, он видит, что его войска не побеждают и первый раунд он проиграл в смысле временных рамок, достижений и перспектив. Об этом в эфире 24 канала рассказал дипломат и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Если решится (ввести войска – 24 канал), то это будет самая большая ошибка его (Лукашенко – 24 канал) жизни и он 100% уже плохо закончит", – сказал Климкин.

Лукашенко – раб Путина, – Климкин

По мнению дипломата, шансы того, что Беларусь вступит в войну на стороне России – высоки.

Лукашенко сейчас не просто приручен Путиным, он его раб. Он от него полностью зависит. Как-то пропетлять приказ Путина Лукашенко будет очень сложно,

– заявил Павел Климкин.

Самопровозглашенный президент Беларуси, по словам экс-главы МИД, понимает – будет отправлять людей на смерть. Климкин не исключил участие белорусских войск в войне против Украины, но будет это сегодня, завтра или послезавтра – другой вопрос.

"Думаю, что на Лукашенко сегодня он (Путин – 24 канал) давил. Должны считаться с тем, что Лукашенко может пойти вперед", – сказал Павел Климкин.

Заметьте, что Центр стратегических коммуникаций сообщал, что войска Беларуси могут начать наступление уже в 21:00 11 марта. Угроза сохраняется.

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