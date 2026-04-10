Будет сложно до осени, Зеленский назвал, когда Россия может настаивать на трехсторонней встрече

Весна и лето будут непростым временем для Украины политически и дипломатически. Россия не демонстрирует желания завершать войну, но, вероятно, Кремль может попросить о трехсторонней встрече.

Приблизительные сроки, когда это может произойти, назвал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал.

Почему и когда Россия будет настаивать на переговорах?

Владимир Зеленский считает, что Россия не стремится завершать войну против Украины. Более того, неизвестно, какой путь выберет Кремль в ближайшее время – завершение или эскалация войны.

По словам главы государства, если россияне выберут деэскалацию, то трехсторонняя встреча может состояться в апреле, мае или в июне. Зеленский считает эти месяцы ключевыми для России.

То есть это время весны – лета будет таким довольно непростым политически, дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет,

– добавил Зеленский.