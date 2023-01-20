Будет трудно выгнать оккупантов: в США прогнозируют военные действия на весь 2023 год

Вероятно, боевые действия будут продолжаться в течение всего 2023 года. Выгнать российских оккупантов с украинской земли будет непросто.

В настоящее время в "горячих точках" находятся много россиян. Об этом на брифинге рассказал Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает 24 Канал.

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Боевые действия могут длиться весь 2023 год

Милли отметил, что президенты США и Украины, а также большинство лидеров стран Европы говорили, что сейчас не время для переговоров с военной точки зрения. Условия боевых действий очень сложные.

Линия фронта простирается от Харькова до Херсона. Она более или менее статична, за исключением, в частности, Соледара и Бахмута. По его словам, это очень большая территория, где находится много российских сил.

Я думаю, что военным путем будет очень тяжело изгнать российские войска со всей захваченной территории Украины в течение этого года. Я не говорю, что это невозможно или не произойдет, но это будет очень и очень сложно,

– добавил генерал.

Милли отметил, что нужно обороняться и стабилизировать фронт.

"Я думаю, что это зависит от обучения, доставки оборудования. По-моему, Украина может проводить достаточные операции по наступлению на тактическом и стратегическом уровнях", – заявил генерал.

Он считает, что война в Украине, как и многие предыдущие, завершится за столом переговоров. Однако все зависит от лидеров стран. Кремлевский диктатор Владимир Путин сам решил начать эту ужасную войну. Он может ее и закончить. Ведь это его решение принесло немалый вред не только Украине, но и стране-агрессору.

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Что обсуждали на "Рамштайне"

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что партнеры на встрече говорили о тех возможностях, которые есть у Украины для контрнаступления. Глава Пентагона подчеркнул, что времени до весны осталось не так много.

У нас есть это окно возможностей между настоящим и весной, когда может начаться контрнаступление. Это не так много времени, поэтому мы должны собрать все силы,

– подчеркнул Остин.

Он подчеркнул, что союзники смогли собрать большую мощность, в частности, речь идет о танках, однако о тех, которые готовится предоставить Украине Польша.