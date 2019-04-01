Будет ли Гриценко договариваться с Зеленским: объяснение нардепа

Хотя окончательных результатов президентских выборов еще нет, в штабах кандидатов уже начали анализировать свои ошибки. Относительно лидеров президентской гонки эксперты отмечают – во втором туре нужно голосовать максимально рационально.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил руководитель штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак.

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Где просчиталась команда Анатолия Гриценко

Виктор Чумак отметил, что нынешние президентские выборы отличаются от предыдущих. Он подчеркнул, что не считает, что штаб Анатолия Гриценко допустил конкретных ошибок.

Выборы президента 2019 года не были соревнованием идей и взглядов, это была битва финансовых и медийных ресурсов. Мы должны понимать, что Петра Порошенко в течение последних двух месяцев постоянно транслировали на семи известных каналах с утра и до ночи. Другим кандидатам трудно соревноваться с ним. И даже в таком случае действующий гарант фактически проиграл,

– сказал Чумак.

Поддержит ли Гриценко кого-то из кандидатов

Нардеп отметил, что в штабе Анатолия Гриценко находится большое количество людей, поэтому решать этот вопрос они будут коллективно.

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Анатолий Гриценко

Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать за Зеленского, ибо его не знаю, как не знает его еще страна,

– сообщил Гриценко.

Будет ли Гриценко договариваться с Зеленским

Виктор Чумак рассказал, что штаб Анатолия Гриценко принял следующую позицию: "Мы не будем договариваться с одним Зеленским. Для начала стоит увидеть его партию и программу, а тогда уже будет видно".

Относительно парламентских выборов, наш штаб проанализирует все возможные ошибки нашей работы. Но все это будет делаться взвешенно и постепенно,

– пояснил нардеп.

Также он отметил, что лично не радуется проигрышу Порошенко, а также тому негативу, который существует вокруг него. С другой стороны, он понимает, почему действующий гарант сдал свои позиции и потерял доверие избирателей.

Окончательные результаты Национального экзит-пола