Чи буде Гриценко домовлятися з Зеленським: пояснення нардепа

Хоча остаточних результатів президентських виборів ще немає, у штабах кандидатів вже почали аналізувати свої помилки. Щодо лідерів президентських перегонів експерти наголошують – у другому турі потрібно голосувати максимально раціонально.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив керівник штабу Анатолія Гриценка Віктор Чумак.

Читайте також: У штабі Гриценка прокоментували результати екзит-полу

Де прорахувалася команда Анатолія Гриценка

Віктор Чумак зазначив, що цьогорічні президентські вибори відрізняються від попередніх. Він наголосив, що не вважає, що штаб Анатолія Гриценка допустив конкретних помилок.

Вибори президента 2019 року не були змаганням ідей і поглядів, це була битва фінансових і медійних ресурсів. Ми маємо розуміти, що Петра Порошенка протягом останніх двох місяців постійно транслювали на семи відомих каналах зранку і до ночі. Іншим кандидатам важко змагатися з ним. І навіть у такому випадку чинний гарант фактично програв,

– сказав Чумак.

Чи підтримає Гриценко когось з кандидатів

Нардеп зауважив, що у штабі Анатолія Гриценка перебуває велика кількість людей, тому розв'язувати це питання вони будуть колективно.

Читайте також: Порошенка не підтримаю за жодних умов, – Гриценко про другий тур виборів



Анатолій Гриценко

Моя особиста думка: я не хочу ще п’ять років обману та мародерства, тому за жодних умов не підтримаю Порошенка. Я його добре знаю. Не можу закликати голосувати й за Зеленського, бо його не знаю, як не знає його ще країна,

– повідомив раніше Гриценко.

Чи буде Гриценко домовлятися з Зеленським

Віктор Чумак окреслив, що штаб Анатолія Гриценка прийняв наступну позицію: "Ми не будемо домовлятися з одним Зеленським. Для початку варто побачити його партію та програму, а тоді вже буде видно".

Щодо парламентських виборів, наш штаб проаналізує всі можливі помилки нашої роботи. Але все це буде робитися виважено та поступово,

– пояснив нардеп.

Також він наголосив, що особисто не радіє програшу Порошенка, а також тому негативу, що існує навколо нього. З іншого боку, він розуміє, чому чинний гарант здав свої позиції та втратив довіру виборців.



Остаточні результати Національного екзит-полу