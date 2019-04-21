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      Будет ли сотрудничать Центр противодействия коррупции с Зеленским: ответ Шабунина

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      Будет ли сотрудничать Центр противодействия коррупции с Зеленским
      Будет ли сотрудничать Центр противодействия коррупции с Зеленским / Фото из открытых источников

      По данным экзит-пола, 73,2% избирателей отдали свой голос во втором туре за Владимира Зеленского. Чего антикоррупционеры ожидают от лидера президентских выборов и готовы ли к сотрудничеству – в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Сотрудничество с Зеленским

      – Центр противодействия коррупции работает уже семь лет. Мы хотим помогать политикам, которые реформируют страну в нашем секторе – суды, правоохранительные органы, антикоррупционные реформы. Петр Порошенко был таким политиком первые годы своей работы. На третий год президентства он стал тем политиком, с которым мы вынуждены были бороться и выжимать реформы силой.

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      – Мы всегда начинали с предложения к сотрудничеству и мы с этим предложение пришли ко всем кандидатам в президенты. Мы будем делать все возможное, чтобы антикоррупционная и судебная реформы были воплощены.

      В команде Зеленского есть профессиональные люди из нашего сектора, к примеру, Александр Данилюк, Руслан Рябошапко, которые показывали себя в работе. Надеюсь, они будут делать то же самое.

      – Мне дает оптимизма то, что у Зеленского впереди парламентские выборы. Президент без парламента – пустое место. У Зеленского не так много сфер, где можно показать результаты. Фактически она одна – это наказать топ-коррупционеров предыдущей власти.

      – Вертикаль готова – есть рабочее НАБУ, проблемное САП и заработает Антикоррупционный суд. Надо решать проблемы в Специальной антикоррупционной прокуратуре. Его штаб говорит, что Холодницкий будет работать и все будет хорошо. Если да, то покажите результат. В НАБУ много дел, которые блокировала САП. Если они проблемы САП решат, то мы будем видеть быстрый результат.

      О председателя СБУ и ГПУ

      – Президент не сможет назначить главу СБУ, заместителей, региональных руководителей – это его решение. Оценить, есть ли у Зеленского союзники или оппоненты можно будет по тому, кого он подаст на главу СБУ в парламент или назначит заместителями на место, к примеру, знаменитого Демчину. Если он Демчину оставит, то все очевидно.

      Если Зеленский не подаст нового генпрокурора, то это значит, что его устраивает Луценко так же как это устраивало Порошенко.

      – Мне кажется, что ошибки Порошенко очевидны. Зеленский сам прекрасно понимает, что значительная часть его победы – это заслуга предыдущего президента. Надо учиться на ошибках.

      Данные экзит-пола?
      По состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 73,2% голосов. Больше всего Зеленского поддержали на Востоке, на Юге, в Центре и меньше на Западе.Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,3% голосов. Еще 1,5% избирателей испортили бюллетень.

      Национальный экзит-пол-2019 провели три социологические агентства: фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч избирателей на выходе из 400 участков.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Антикоррупционный суд САП НАБУ Коррупция Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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