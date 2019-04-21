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      Чи співпрацювати Центр протидії корупції зі Зеленським: відповідь Шабуніна

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      Чи співпрацювати Центр протидії корупції зі Зеленським
      Чи співпрацювати Центр протидії корупції зі Зеленським / Фото з відкритих джерел

      За даними екзит-полу, 73,2% виборців віддали свій голос у другому турі за Володимира Зеленського. Чого антикорупціонери очікують від лідера президентських виборів та чи готові до співпраці – в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Співпраця зі Зеленським

      – Центр протидії корупції працює вже сім років. Ми хочемо допомагати політикам, які реформують країну в нашому секторі – суди, правоохоронні органи, антикорупційні реформи. Петро Порошенко був таким політиком перші роки своєї роботи. На третій рік президентства він став тим політиком, з яким ми змушені були боротися та вичавлювати реформи силою.

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      – Ми завжди починали з пропозиції до співпраці й ми з цією пропозицію прийшли до всіх кандидатів в президенти. Ми будемо робити все можливе, аби антикорупційна та судова реформи були втілені.

      В команді Зеленського є професійні люди з нашого сектору, до прикладу, Олександр Данилюк, Руслан Рябошапко, які показували себе в роботі. Я сподіваюсь, що вони робитимуть так само.

      – Мені дає оптимізму те, що у Зеленського попереду парламентські вибори. Президент без парламенту – пусте місце. У Зеленського не так багато сфер, де можна показати результати. Фактично вона одна – це покарати топ-корупціонерів попередньої влади.

      – Вертикаль готова – є робоче НАБУ, проблемне САП та запрацює Антикорупційний суд. Треба розв'язувати проблеми в Спеціальній антикорупційній прокуратурі. Його штаб говорить, що Холодницький буде працювати і все буде добре. Якщо так, то покажіть результат. В НАБУ багато справ, які блокувала САП. Якщо вони проблеми САП вирішать, то ми будемо бачити швидкий результат.

      Про голови СБУ та ГПУ

      – Президент не зможе призначити голову СБУ, але заступників, регіональних керівників – це його рішення. Оцінити, чи є в Зеленського союзники або опоненти можна буде по тому, кого він подасть на голову СБУ в парламент або призначить заступниками на місце, до прикладу, славнозвісного Демчини. Якщо він Демчину залишить, то все очевидно.

      Якщо Зеленський не подасть нового генпрокурора, то це означає, що його влаштовує Луценко так само як це влаштовувало Порошенка.

      – Мені здається, що помилки Порошенка є очевидними. Зеленський чудово сам розуміє, що значна частина його перемоги – це заслуга попереднього президента. Треба вчитись на помилках.

      Що відомо про Центр протидії корупції? Грантова українська громадська організація, яка була створена у 2012 році. ЦПК взяла участь у створенні нових антикорупційних органів. Також долучилась до вдосконалення законодавства з метою покращити протидію корупції в державних закупівлях.

      Які дані екзит-полу? Станом на 18:00 лідирує Володимир Зеленський – 73,2% голосів. Найбільше Зеленського підтримали на Сході, на Півдні, у Центрі та найменше на Заході.Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3% голосів. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетень.

      Національний екзит-пол-2019 провели три соціологічні агентства: фонд "Демократичні ініціативи", КМІС та Центр Разумкова. Вони опитали близько 17 тисяч виборців на виході з 400 дільниць.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Юрій Луценко Корупція НАБУ САП Антикорупційний суд
      Джерело: 24 канал
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