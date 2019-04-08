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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Будет ли зависеть курс доллара от 2 тура выборов: прогноз аналитика

      232 Читати новину українською
      Что будет с долларом
      Что будет с долларом / НБУ

      После падения на прошлой неделе с 8 апреля доллар продолжил снижение к гривне, хотя и умеренное – как на наличном рынке, так и на межбанке. Ближайший прогноз – доллар еще будет дешеветь.

      Аналитики советуют напрямую не связывать укрепление гривны с итогами первого тура выборов. Потому что оно имеет не политическую, а обычную рыночную природу: предложение временно превышает спрос. Когда соотношение между спросом и предложением изменится (а это неизбежно произойдет), маятник качнется в другую сторону.

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      На этой неделе мы ожидаем продолжения снижения доллара к гривне. На межбанке он может торговаться через неделю около 26,4 гривны, а наличный доллар в банках – около 26,3-26,5 гривни,
      – уточнил в комментарии 24 каналу старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

      Эксперт констатировал: на минувшей неделе курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,6%.

      Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 27,21 грн до 26,77 грн (-1,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,980-27,030 до 26,595-26,625 (-1,4% и - 1,5%).

      Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,02-27,29 до 26,63-26,91 (-1,5% и 1,4%).

      При этом спред (разница между лучшими ценами на покупку и продажу, – "24") между средними продажей и покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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