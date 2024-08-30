Будете просить прощения перед всем войском, – Олещук резко "прошелся" по Безуглой

Во время отражения массированной атаки 26 августа потерпел катастрофу истребитель F-16. К сожалению, также погиб и пилот Алексей Месь.

Сразу после того, как информация появилась в публичном пространстве, Марьяна Безуглая сообщила, якобы самолет сбил украинский Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями. Командующий Воздушных сил Николай Олещук резко прошелся по скандальной нардепке, обвинив ее в подыгрывании российской пропаганде.

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Катастрофа F-16

Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране. Но это безразлично людям, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится,

– указал Олещук.

Командующий Воздушных сил обратился к народному депутату, "которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей". Он заявил, что придет время просить прощения перед всем войском за то, что натворила – Олещук надеется, что в суде.

"Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся Россия", – пишет Олещук.

Николай Олещук пообещал, что все детали катастрофы выяснят – никто ничего не скрывает. По его словам, все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Предварительный отчет получили и партнеры из США, которые также присоединились к расследованию падения F-16. Командующий заверил, что нужно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность.