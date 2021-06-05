Ляшко во время программы, в частности, назвал эти слова Данилова "дебильными". Также он отметил, что именно из-за таких заявления на фронте погибают украинцы.

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Детали перепалки Ляшко с Даниловым

Лидер "Радикальной партии" считает: нельзя обвинять партнеров в том, что происходит с Украиной.

"Вы обвиняете Германию в том, что она строит "Северный поток – 2". Я – абсолютно "за", что Германия руководствуется своими личными интересами. Но скажите, есть ли у нас право обвинять Германию в том, что она строит себе газопровод, когда Украина полтора года при вашей власти покупает российское и белорусское электричество? " – отметил Ляшко.

По его убеждению, действующая власть заплатила Путинскому режиму миллиарды гривен.

"Скажите, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы немцы покупали газ, почему вы покупаете российское электричество?" – спросил "радикал" у Данилова.

Также Ляшко поинтересовался, считает ли секретарь СНБО, что Франция и Германия воноваты в невыполнении минских договоренностей, а не Россия. И виноваты ли они в том, что Украина не получила членство в НАТО, а не украинская коррупция в оборонке и власти и отсутствие свободы слова и прав человека.

Такие обвинения приводят к одному – к потере партнеров... Вы и так всех по периметру превратили во врагов. Молдова – враг, Польша – враг, Венгрия – враг, Беларусь – враг,

– заявил бывший народный депутат и добавил, что украинцы гибнут на фронте из-за таких "дебильных заявлений".

Как на такие упреки отреагировал Данилов

Секретарь СНБО пригрозил Ляшко выйти за эфир, если тот еще раз сделает такое замечание.

"Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Это Вы будете там в Верховной Раде кричать, сено есть, или что Вы там делали ", - подчеркнул Данилов.

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Что этому предшествовало

Данилов после заседания СНБО 4 июня заявил, что некоторые европейские страны до сих пор заинтересованы в сотрудничестве с Россией. В частности, говорится о Франции и Германии.

Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того была ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция!? Я считаю, что должны,

– подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоеными".