На Волыни возле озера в селе Холопичи 5 июля группа мужчин избила и обматерила отдыхающих. Во время этого действа один из неадекватов даже демонстрировал присутствующим свой половой орган. Местные полицейские являются хорошими знакомыми хулиганов и даже выгораживали их. Теперь за дело взялась полиция Волыни, идет служебное расследование.

Имеют деньги и друзей в полиции: как группа мужчин хамила отдыхающим на озере

Инцидент на озере в селе Холопичи Локачинского района произошел в воскресенье, 5 июля. На пляж приехала группа мужчин из Торчина, которые обругали и избили других отдыхающих, пишет в фейсбуке Марьяна Дышко.

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Жители поселка Торчин, которые по их словах "имеют очень много денег и им ничего не страшно", приехали на общественный пляж Холопичевского заказника с моторной лодкой, сломав шлагбаум с надписью "въезд запрещен",

– пишет девушка.

Отдыхающие сделали мужчинам замечание, чтобы те прекратили ехать на пляж по покрывалам людей. Однако те не реагировали. По словам Марьяны Дишко, чтобы остановить неадекватных мужчин, она даже стала перед автомобилем "Ситроен". Однако водитель продолжил ехать на нее с криками "если я не прав, вызывайте 102". Также мужчины заявили, что Закон якобы позволяет им ехать моторной лодкой по заказнику.

После этого девушка все-таки вызвала полицию, но мужчин это нисколько не испугало. Они заявили, что "локачинские едут, то мы паришаем". Однако и после этого самоуверенным мужчинам было мало – они затеяли драку с отдыхающими.



Группа мужчин устроила драку с отдыхающими на озере / Фото Марьяны Дышко

Помахав кулаками, один из мужчин стал еще хамовитее и снял трусы при отдыхающих.

Один из них снял трусы, публично в присутствии несовершеннолетних показал половой член и кричал "будете у меня сосать". Я считаю, это вполне подлежит квалификации хулиганства,

– написала девушка.

Впоследствии на пляж все-таки приехала полиция, но это никак не изменило поведение хулиганов. Как оказалось, на озеро приехал хороший знакомый мужчин – заместитель начальника Локачинского отделения Гороховского отдела полиции ГУНП. Вместо того, чтобы утихомирить хулиганов, правоохранитель ходил и искал, кто во время драки наставил синяков мужчинам.

Местная полиция защищает группу мужчин, избивших отдыхающих

Уже в понедельник, 6 июля, Марьяна Дышко была в отделении полиции. Правоохранители не рассматривают дело по статье о хулиганстве против группы этих мужчин. Однако, по словам девушки, полицейские ищут отдыхающих, с которыми подрались мужчины.

Я столкнулась с распространенным в нашей стране явлением кумовства и коррупции. Ведь эти "парни" приехали на "Лексусе", написали заявления, и теперь следствие идет в другом направлении! Хулиганство не рассматривают, а ищут "минимум 6 мужиков, которые били нас, иначе завтра будет область". Следователь бегал на улицу к "потерпевшим", а мы ждали 3 часа своей очереди,

– заметила она.

Также следователь объяснил, что дело о хулиганстве за демонстрацию половых органов, ругань и драку не рассматривают. Все потому, что мужчина "просто хотел снять шорты, а снялись трусы", и он якобы не имел умысла показать свой половой орган, трясти им и говорить "будете у меня сос*ать".

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За дело взялась областная полиция: кого могут наказать

В полиции Волынской области на скандал возле озера в Холопичах отреагировали 7 июля. Там уверяют, что все изложенные в статье Марьяны Дышко факты приняли к сведению, а за инцидент на озере открыли 2 дела:

за умышленное легкое телесное повреждение;

и хулиганство.

Правоохранители также назначили служебное расследование относительно возможной бездеятельности местной полиции, их поведения, общения с участниками инцидента.

Полиция беспристрастно и всесторонне изучит все обстоятельства дела, опросит все стороны, виновные будут привлечены к ответственности, в том числе, если подтвердится, что представитель местной полиции принимал одну из сторон конфликта,

– отметили в полиции.

Сейчас эта ситуация находится на контроле у начальника полиции в Волынской области Юрия Крошко. В руководстве полиции обещают, что все факты по инциденту на озере будут тщательно расследовать, а по результатам проверки примут соответствующие решения, в том числе, возможно, и кадровые.

До ЄРДР внесено відомості за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) та за ст. 296 ККУ (хуліганство).