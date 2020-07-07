На Волині біля озера в селі Холопичі 5 липня група чоловіків побила і обматюкала відпочивальників. Під час цього дійства один з неадекватів навіть демонстрував присутнім свій статевий орган. За інформацією потерпілих, місцеві поліцейські є добрими знайомими хуліганів і навіть вигороджували їх. Тепер за справу взялась поліція Волині, йде службове розслідування.

Мають гроші і друзів у поліції: як група чоловіків хамила відпочивальникам озера

Інцидент на озері в селі Холопичі Локачинського району стався у неділю, 5 липня. На пляж приїхала група чоловіків з Торчина, які облаяли та побили інших відпочивальників, пише у фейсбуці Мар'яна Дишко.

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Жителі селища Торчин, які за їхніми словах "мають дуже багато грошей і їм нічого не страшно", приїхали на громадський пляж Холопичівського заказника з моторним човном, зламавши шлагбаум з написом "в'їзд заборонено",

– пише дівчина.

Відпочивальники зробили чоловікам зауваження, щоб ті припинили їхати на пляж по покривалах людей. Однак ті не реагували. За словами Мар'яни Дишко, аби зупинити неадекватних чоловіків, вона навіть стала перед автомобілем "Сітроен". Однак водій продовжив їхати на неї з криками "якщо я не прав, викликайте 102". Також чоловіки заявили, що Закон України нібито дозволяє їм їхати моторним човном по заказнику.

Після цього дівчина таки викликала поліцію, але чоловіків це анітрохи не злякало. Вони заявили, що "локачинські їдуть, то ми парішаєм". Однак і після цього самовпевненим чоловікам було мало – вони затіяли з відпочивальниками бійку.



Група чоловіків влаштувала бійку з відпочивальниками на озері / фото Мар'яни Дишко

Помахавши кулаками, один з чоловіків став ще хамовитішим і зняв труси при відпочивальниках.

Один із них зняв труси, привселюдно в присутності неповнолітніх показав статевий член і кричав "будете у мене сосати". Я вважаю, це цілком підлягає під кваліфікацію хуліганства,

– написала дівчина.

Згодом на пляж таки приїхала поліція, але це ніяк не змінило поведінку хуліганів. Як виявилось, до озера приїхав добрий знайомий чоловіків – заступник начальника Локачинського відділення Горохівського відділу поліції ГУНП. Замість того, аби втихомирити хуліганів, правоохоронець ходив і шукав, хто під час бійки наставив синців чоловікам.

Місцева поліція захищає групу чоловіків, які побили відпочивальників

Вже у понеділок, 6 липня, Мар'яна Дишко була у відділку поліції. Правоохоронці не розглядають справу за статтею про хуліганство проти групи цих чоловіків. Однак, зі слів дівчини, поліцейські шукають відпочивальників, з якими побилися чоловіки.

Я стикнулася з розповсюдженим у нашій країні явищем кумівства і корупції. Адже ці "молодики" приїхали на "Лексусі", написали заяви, і тепер слідство йде в іншому напрямку! Хуліганство не розглядають, а шукають "мінімум 6 мужиків, які били нас, інакше завтра буде область". Слідчий бігав на вулицю до "потерпілих", а ми чекали по 3 години своєї черги,

– зауважила вона.

Також слідчий пояснив, що справу про хуліганство за демонстрацію статевих органів, лайку і бійку не розглядають. Усе тому, що чоловік "просто хотів зняти шорти, а знялися труси", і він нібито не мав умислу показати свій статевий орган, трясти ним і казати "будете у мене сос*ати".

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За справу взялась обласна поліція: кого можуть покарати

У поліції Волинської області на скандал біля озера в Холопичах відреагували 7 липня. Там запевняють, що усі викладені в дописі Мар'яни Дишко факти взяли до уваги, а через інцидент на озері відкрили 2 справи:

за умисне легке тілесне ушкодження;

і хуліганство.

Правоохоронці також призначили службове розслідування щодо можливої бездіяльності місцевої поліції, їхньої поведінки, спілкування з учасниками інциденту.

Поліція неупереджено і всебічно вивчить усі обставини справи, опитає всі сторони, винні будуть притягнуті до відповідальності, у тому числі, якщо підтвердиться, що представник місцевої поліції приймав одну зі сторін конфлікту,

– наголосили у поліції.

Наразі ця ситуація перебуває на контролі в начальника поліції у Волинській області Юрія Крошка. У керівництві поліції обіцяють, що усі факти по інциденту на озері будуть ретельно розслідувати, а за результатами перевірки приймуть відповідні рішення, у тому числі, можливо, і кадрові.