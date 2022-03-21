Будьте осторожны с информацией, чтобы не вызвать панику, – просит председатель Львовской ОВА

Во время войны общественность должна быть внимательной и сознательной в медиапространстве. Не только читать официальные источники информации, но и не являться источником распространения "вредной" информации.

Такой, которая может навредить Вооруженным силам Украины, спасателям и наоборот помочь врагу: посеять панику, скорректировать авиаудар.

Внимание Украинец передавал россиянам информацию об обороноспособности Днепра и Киева

За несколько последних дней были случаи, когда освещение в медиа деятельности пунктов убежища для внутренне перемещенных лиц или других объектов критической инфраструктуры вызвали очень неоднозначные реакции в обществе,

– пояснил Максим Козицкий – председатель Львовской ОВД.

Но подчеркнул, что во время войны мы должны быть особенно бдительны, чтобы не разглашать информацию, которая может стать находкой для врага или провоцировать панику среди людей.

Как не помогать врагу

Козицкий опубликовал графику, подготовленную Службой безопасности Украины, которая поможет сориентироваться, чего делать в информполе категорически нельзя.

Помните, что информация – мощное оружие в войнах 21 века. И относимся с пониманием к требованиям военного времени,

– добавил Козицкий.



Какую информацию нельзя распространять во время войны / Инфографика СБУ

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