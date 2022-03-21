Такої, яка може нашкодити Збройним силам України, рятівникам і навпаки допомогти ворогу: посіяти паніку, скоригувати авіаудар.

Увага Українець передавав росіянам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва

За кілька останніх днів траплялися випадки, коли висвітлення у медіа діяльності пунктів прихистку для внутрішньо переміщених осіб або інших об'єктів критичної інфраструктури викликали дуже неоднозначні реакції у суспільстві,

– пояснив Максим Козицький – голова Львівської ОВА.

Та наголосив, що під час війни ми маємо бути особливо пильні, щоб не розголошувати інформацію, яка може стати знахідкою для ворога або провокувати паніку серед людей.

Як не допомагати ворогу

Козицький опублікував графіку, яку підготувала Служба безпеки України, яка допоможе зорієнтуватись, чого робити в інформполі категорично не можна.

Пам'ятаймо, що інформація – могутня зброя у війнах 21 століття. І ставмося з розумінням до вимог воєнного часу,

– додав Козицький.



Яку інформацію не можна поширювати під час війни / Інфографіка СБУ

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