Россия будет увеличивать количество дронов во время атак, Украина готовит ответ, – Зеленский

Президент Зеленский анонсировал увеличение отечественного производства дронов. Глава государства также рассказал о подготовке санкций против России.

Украинский лидер провел совещание с военными, с Министерством обороны. Речь шла о расширении собственного производства беспилотников с помощью инвестиций партнеров, передает 24 Канал.

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Киев готовит ответ для России

Зеленский обсудит с партнерами новые инвестиции в Украину "Приоритет – дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов", – объяснил президент.

Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие,

– подчеркнул политик.

Также Украина продолжает работу с партнерами по санкциям. Зеленский отметил, что уже фактически полгода Путин украл у дипломатии. Он анонсировал новые санкции против России и решения по их синхронизации.

Отдельно глава государства прокомментировал встречу с министром иностранных дел Германии и представителями германских оборонных компаний. Он поблагодарил Берлин за усиление украинской ПВО и бюджетную устойчивость. Одна из целей сотрудничества с Германией – выйти на совместное производство ПВО.

Зеленский отметил сильную политическую позицию Германии относительно вступления Украины в НАТО.