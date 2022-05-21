Буду рад работать вместе, – Кулеба поздравил нового главу МИД Франции Катрин Колонну

Во Франции 20 мая был назначен новый состав правительства. Главой Министерства иностранных дел теперь стала Катрин Колонна.

Следовательно, она заменила Жан-Ива Ле Дриана. На назначение нового французского министерша отреагировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Высокопрофессиональная и принципиальная"

Он поздравил Колонну с новой должностью и отметил тяжелый период для Украины и Европы.

Буду рад работать вместе в эти сложные времена для Украины и Европы.

– написал в соцсетях Кулеба.

Украинский министр отметил, что много слышал о новой главе МИД Франции как о высокопрофессиональной и принципиальной дипломатке.

Что известно о Катрин Колонне

С сентября 2019 года Колонна занимала должность французского посла в Великобритании. Дипломатическую карьеру начала в 1983 году, работала в посольстве Франции в США.

Известно, что новая глава МИДа официально представляла Елисейский дворец при Жаке Шираке. Была министершей-делегаткой по делам Европы в правительстве Доминика де Вильпена.

"Ле Дриан – символ профессионализма и лидерства"

Произошли изменения и в Министерстве обороны Франции. Его возглавил 35-летний Себастьян Лекорню. С июля 2020 г. он занимал должность министра заморских территорий. Больницу заменит на этом посту Флоранс Парли.

Кулеба отдал честь Жан-Иву Ле Дриану , возглавлявшему дипломатию Франции последние 5 лет.

Я чту своему другу Ле Дриану, имя которого стало синонимом профессионализма и лидерства французской дипломатии,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что рад вместе с ним работать над укреплением украинско-французских двусторонних связей. "Надеемся на сохранение наших тесных отношений", – добавил Кулеба.

Напомним, что уже в середине июня 2022 года во Франции пройдут парламентские выборы.

Во Франции – новая глава правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 16 мая новым главой правительства Элизабет Борн . Она стала второй женщиной, которая будет занимать соответствующую должность.

Следовательно, премьер-министр заменила в должности Жана Кастекса. Он возглавлял должность с 2020 года.

Ранее Борн возглавляла министерства социальных дел, транспорта и экологии.

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