Будущее украинской экономики в интеграции производств с ЕС: пример Метинвеста в The Economist

Несмотря на невероятные усилия Сил обороны, военные риски для экономики и металлургии Украины сейчас усиливаются. Многомиллиардные долгосрочные инвестиции пока невозможны.

Поэтому компания Метинвест Рината Ахметова начала строить новые мосты, которые улучшат связи Украины с Европейским Союзом. По информации NV и The Economist, одним из них является металлургический завод, который компания строит в Италии совместно со спонсорами и при поддержке итальянского правительства, сообщает 24 Канал.

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"Уже более 10 лет Метинвест владеет прокатными предприятиями в Италии, Болгарии и Великобритании. Эти предприятия получали полуфабрикаты, произведенные в Украине из украинского сырья, но полномасштабная российская агрессия прервала эту связь. Метинвест потерял меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь", где производили высококачественные слябы и перерабатывали криворожскую железную руду. Поэтому Метинвест создал новое звено, которое соединит экономики Украины и Европы и позволит увеличить производство и экспорт украинской продукции", – пишет издание.

Компания уже заручилась поддержкой мощных партнеров, совместно с которыми построит предприятие зеленой металлургии в Италии. Официально выразили заинтересованность в предоставлении финансовой поддержки итальянское государственное кредитно-экспортное агентство SACE и ведущие банки, в частности Cassa Depositi e Prestiti. Проект предусматривает создание современного завода по производству зеленой стали объемом 2,7 миллиона тонн в год. Предприятие будет использовать электродуговые печи, сырьем для которых будут окатки, поставляться с ГОКов Группы в Кривом Роге.

Это соглашение является важным шагом к созданию одного из самых устойчивых металлургических заводов в Европе. Проект поможет укрепить итальянскую металлургическую промышленность и горнодобывающую отрасль Украины, демонстрируя потенциал международного сотрудничества в содействии устойчивому промышленному развитию,

– уверен генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Создание металлургического предприятия полного цикла требует огромных инвестиций, которые пока невозможно привлечь в Украину, поэтому Метинвест сосредоточился на поиске партнеров в ЕС, которые помогут привлечь необходимые кредитные средства, технологии и другие ресурсы.

"Возможно ли появление подобного предприятия в Украине? Да, потому что наша страна имеет все необходимые ресурсы: от залежей железной руды до энергетической и транспортной инфраструктуры. Группа Метинвест уже много лет разрабатывает проект зеленой металлургии, который может быть реализован на промышленных площадках в Запорожье, Кривом Роге, Каменском. Но это возможно только после наступления полноценного мира, прекращения обстрелов украинских городов россиянами и восстановления энергетики", – указывает издание.

Новый металлургический завод в ЕС, владельцем которого будет украинская компания, позволит увеличить производство высококачественной железорудной продукции, сохранить тысячи рабочих мест и обеспечить уплату налогов именно в Украине. Украинская экономика получит дополнительный импульс для развития даже во время полномасштабной российской агрессии, и укрепит партнерство и связи с Евросоюзом, который будет иметь выгоду от сотрудничества с Украиной, резюмирует издание.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Метинвест, с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 миллиардов гривен – это второй показатель в государстве. Кроме того, компания направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 миллиардов гривен. Из них 4,4 миллиарда гривен – это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".