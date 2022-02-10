Будут авать объяснения: НАПК приглашает Витренко и еще 4 руководителей партий
Источник:НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 5 руководителей политических сил для дачи объяснений. Их будут просить прокомментировать возможные нарушения требований антикоррупционного законодательства.
Ведомство просит политиков предоставить объяснения в период с 14 – 18 февраля. Всего провести разговоры планируют с 9 людьми.
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НАПК вызывает глав партий для объяснений
- 14 февраля – Владимира Козленко, руководителя политической партии "Гражданское движение "Волна";
- 16 февраля – Людмилу Кошару, руководительницу политической партии "Возрождение" ;
- 17 февраля – Владимира Шкрибу, уполномоченного политической партии "Команда Андрея Балоги";
- 18 февраля – Наталью Витренко, руководительницу политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- 18 февраля – Татьяну Чечетову-Терашвили, председателя политической партии "Блок Кернеса-Успешный Харьков!".
Этих руководителей партий будут просить предоставить объяснения, чтобы в НАПК могли выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления политсилами финансовой отчетности.
Из-за несвоевременной подачи деклараций в НАПК зовут
- 15 февраля – Елену Феодосиеву, бывшую заместительницу директора департамента Херсонской областной государственной администрации;
- 15 февраля – Виталия Топольского, экс-прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области;
- 17 февраля – Василия Можара, бывшего руководителя управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Государственного управления делами.
Кроме того, 16 февраля из-за несвоевременной подачи уведомления о существенных изменениях в декларации в НАПК ждут Михаила Ганжу, бывшего прокурора Днепропетровской области.Обратите внимание! В 2021 году Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило 1 026 деклараций. Агенты нашли нарушений на сумму более 1,2 миллиарда гривен.
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