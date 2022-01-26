Будут действовать непублично: в Польше намекнули на предоставление оружия Украине

В Польше заявили, что в вопросе предоставления Украине оружия будут действовать непублично. Такое решение Варшава одобрила еще в 2014 году.

НАТО может рассчитывать на Польшу

На возможность предоставления Вооруженным силам Украины оружия намекнул глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох. Это произошло в эфире радио 26 января.

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Мы касаемся темы, которая уже в 2014 году широко обсуждалась. Тогда было принято неформальное решение, которого придерживаются в Польше и сегодня: на тему, как именно мы помогаем Украине, хотим быть непубличными,

– пояснил Кумох.

Он отметил, что есть много сценариев развития событий в Украине.

Политик подчеркнул, что Польша является лояльным членом НАТО. Поэтому США и другие страны могут рассчитывать на поддержку Варшавы в рамках действий альянса.

Как Польша реагирует на ситуацию вокруг Украины

Польский президент Анджей Дуда созвал заседание Совета нацбезопасности на пятницу, 28 января. На нем политики будут обсуждать ситуацию вокруг Украины. Перед тем глава государства обсуждал российские войска у наших границ с американским коллегой Джо Байденом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна "стоит на стороне украинской свободы, демократии, безопасности и права украинцев суверенно решать судьбу своего народа". Он возмутился позиции Германии, которая запретила Эстонии предоставлять Украине оружие.

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