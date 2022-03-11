"Будут делать грязную бомбу": эксперт объяснила, чем опасно обесточивание ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция сейчас обесточена. Если ситуация не улучшится, то последствия будут очень опасными.

Оккупанты намерены сделать грязную бомбу. Об этом в эфире 24 канала рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

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Ядерноопасные объекты ЧАЭС

Она обьяснила, что на территории зоны отчуждения есть три ядерноопасных объекта:

хранилище отработанного ядерного топлива мокрого типа – ХОЯТ-1;

сухое хранилище отработанного ядерного топлива – ХОЯТ-2;

объект "Укрытие", который был построен над разрушенным четвертым реактором.

Что означает обесточивание ЧАЭС

Российские войска повредили линию электропередач ЧАЭС. Это привело к тому, что:

не работают системы радиационного автоматического мониторинга;

не работает онлайн-мониторинг для МАГАТЭ, которые в пределах договора наблюдают за перемещением ядерных материалов.

По словам Кошарной, оккупанты готовили информационное поле, распространяя фейки, что Украина якобы намеревалась восстановить ядерное оружие, делать в Чернобыльской зоне грязную бомбу.

То, что отключен мониторинг за перемещением ядерных материалов, означает, что эту грязную бомбу они как раз и собираются делать.

– подчеркнула эксперт.

Она обьяснила, что в хранилище ХОЯТ-1 отработанные сборки хранят в бассейне с водой. При отключении электроэнергии не будет работать система вентиляции. Под надводным пространством начнет скапливаться водород. Когда он скопится до 4%, может произойти взрыв.

"Варвары могут просто разбомбить хранилище. Соответственно, вода из бассейна моментально исчезнет и из-за осушки бассейна может начаться цепная ядерная реакция, которая приведет к расплавлению сборок и выбросу радиоактивностей в воздух", – добавила Кошерна.

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