Окупанти мають намір зробити брудну бомбу. Про це в ефірі 24 каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

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Ядернонебезпечні об'єкти ЧАЕС

Вона пояснила, що на території зони відчуження є три ядернонебезпечних об'єкти:

сховище відпрацьованого ядерного палива мокрого типу – СВЯП-1;

сухе сховище відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-2;

об'єкт "Укриття", який побудували над зруйнованим четвертим реактором.

Що означає знеструмлення ЧАЕС

Російські війська пошкодили лінію електропередач ЧАЕС. Це призвело до того, що:

не працюють системи радіаційного автоматичного моніторингу;

не працює онлайн-моніторинг для МАГАТЕ, які в межах договору спостерігають за переміщенням ядерних матеріалів.

За словами Кошарної, окупанти готували інформаційне поле, поширюючи фейки, що Україна нібито мала намір відновити ядерну зброю, робити в Чорнобильській зоні брудну бомбу.

Те, що відімкнений моніторинг за переміщенням ядерних матеріалів, означає, що цю брудну бомбу вони якраз і збираються робити,

– наголосила експертка.

Вона пояснила, що у сховищі СВЯП-1 відпрацьовані збірки зберігають у басейні з водою. В разі відключення електроенергії не працюватиме система вентиляції. Під надводним простором почне накопичуватися водень. Коли він скупчиться до 4%, може відбутися вибух.

"Варвари можуть просто розбомбити сховище. Відповідно вода із басейну моментально зникне і через осушення басейну може початися ланцюгова ядерна реакція, яка призведе до розплавлення збірок і викиду радіоактивностей у повітря", – додала Кошерна.

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