Будут голосовать еще раз: Сенниченко снова подал заявление на увольнение из Фонда госимущества

Верховная Рада еще раз будет голосовать за увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества.

Чтобы парламентарии снова рассмотрели отставку Сенниченко, он был вынужден вновь написать заявление на увольнение.

Важно Рада не смогла отправить в отставку главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко

Сенниченко пришел в Раду

Заметим, что во время первого голосования за отставку Сенниченко, которое состоялось 27 января, председатель Фонда госимущества не присутствовал в парламенте, ведь якобы имел больничный. Однако после провала голосования все изменилось – Сенниченко появился в Раде и во второй раз написал заявление на увольнение.

Поскольку голосование пока не состоялось, я сразу же написал повторное заявление об отставке по собственному желанию,

– сказал Сенниченко.

Он также заявил, что готов "в любой роли – либо советника, либо просто эксперта" помогать своему преемнику на посту. В то же время сам Сенниченко не рассчитывает на другие должности, а намерен сейчас отдать "дань своим жене и детям".

"Буду делать то, что смогу, на благо Украины. У меня есть опыт, репутация и умение, но пока я не иду ни на какие государственные должности, ни в частном секторе. Время решит", – добавил он.

В то же время Сенниченко опроверг информацию о том, что он находится на больничном. Кроме того, он подчеркнул, что его не приглашали в парламент для отчета о проделанной работе на посту главы ФГИ.

Новость дополняется...