Аби парламентарі знову розглянули відставку Сенниченко, він був змушений знов написати заяву на звільнення.
Важливо Рада не змогла відправити у відставку очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка
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Верховна Рада ще раз голосуватиме за звільнення Дмитра Сенниченка з посади глави Фонду держмайна.
Аби парламентарі знову розглянули відставку Сенниченко, він був змушений знов написати заяву на звільнення.
Важливо Рада не змогла відправити у відставку очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка
Новина доповнюється...