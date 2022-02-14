"Для оценки ситуации безопасности": в Раде состоится совещание с представителями фракций

В Верховной Раде 14 февраля состоится совещание по оценке ситуации безопасности в Украине. Участие в нем примут представители фракций и групп.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета, передает 24 канал.

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Стефанчук отметил, что подобное совещание с силовиками прошло 12 февраля. Кроме этого, в ближайшее время будет подписано постановление об обращении к ООН, ОБСЕ, Парламентской Ассамблее и правительствам стран всего мира из-за эскалации России.

Верховная Рада работает в постоянном штатном режиме, а при необходимости – в режиме 24 на 7, чтобы обеспечить выполнение тех функций, которые возложены на парламент как единый законодательный орган страны,

– отметил он.

Заседание СНБО 14 февраля не будет

Ранее в эксклюзивно в комментарии 24 канала нардеп от "Слуги народа" Александр Качура поспешил опровергнуть информацию о якобы заседании СНБО, запланированном на 16:00 14 февраля. Как объяснил нардеп, заседание было инициировано секретарем СНБО Алексеем Даниловым и состоится на базе Совета безопасности и обороны.

Нет никакого заседания СНБО в Раде. Это просто встреча руководства парламента, глав фракций, некоторых комитетов с руководством исполнительной власти,

– пояснил нардеп.

Он добавил, что на заседании будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Александра Качуры, на заседании будут обсуждать актуальные на сегодня вопросы. Вероятно речь идет о возможном наступлении России на Украину. Однако больше подробностей нардеп не раскрыл.

Что известно об угрозе российского вторжения С конца октября Россия С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам . Западные СМИ говорят о реальной угрозе и даже называют дату вторжения России в Украину. Сейчас самой распространенной версией является то, что Россия начнет эскалацию якобы 16 февраля. Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, поставляя оружие и оказывая военную помощь.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Отметим, что нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, который ранее говорил, что заседание СНБО состоится в 16:00, обнародовал новый график Верховной Рады на 14 февраля:

в 11:00 заседание Согласительного совета;

в 16:00 встреча глав фракций, комитетов с силовиками в СНБО;

в 19:00 заседание фракции "Слуга народа" якобы с президентом.

Вот после последних двух событий может и будут какие-то изменения. А пока работаем в штатном режиме,

– написал Железняк.

Добавим, что Качура на вопрос о том, состоится ли 14 февраля заседание "слуг" с Владимиром Зеленским, не смог ответить на этот вопрос, ссылаясь на внутреннюю информацию.

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