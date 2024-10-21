Сотни эпизодов нарушений на разных уровнях, – Зеленский обещает реагирование на работу МСЭК

В Украине зафиксировали сотни эпизодов нарушений на разных уровнях из-за нечестной работы Медико-социальной экспертной комиссии. Владимир Зеленский анонсировал ответное реагирование.

Об этом президент заявил в вечернем обращении 21 октября. Глава государства отметил нечестную работу МСЭК, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский о МСЭК

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня были проведены необходимые подготовительные совещания перед заседанием СНБО. Президент сообщил много новых деталей.

К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будет и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование,

– подчеркнул президент.

Заметим, что накануне, 20 октября, Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей соответствующих быстрых жестких решений. В частности, от СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора. Также Зеленский анонсировал заседание СНБО.

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности", – подчеркнул глава государства.