Будут консультации, конкретных результатов пока нет, – Подоляк о вопросах мира в Украине

После третьего раунда переговоров Украины с Россией нет конкретных результатов по достижению мира и завершению боевых действий. Консультации будут продолжены.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в переговорах с Россией Михаил Подоляк.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирия, и вообще окончание боевых действий – интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат", – рассказал Подоляк.

Закончился третий раунд переговоров Украина – Россия: видео Подоляка

В то же время, украинский переговорщик отметил некоторые положительные результаты в вопросе гуманитарных коридоров.

Переговоры Украина – Россия: главное

Первый тур переговоров прошел 28 февраля. Представитель украинской делегации Михаил Подоляк пояснил, что тогда нашли точки, в которых можно искать общие позиции. А делегации поехали в столицы для дальнейших консультаций.

Второй раунд прошел 3 марта. На этот раз, по словам Подоляка, нужных Украине результатов не добились. Согласовали только решение по организации гуманитарных коридоров. Однако на практике эти договоренности не действовали: несколько дней подряд оккупанты обстреливают "зеленые коридоры" из самых критических городов.

Украинская делегация состоит из представителей Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!