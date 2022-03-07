О соответствующих результатах сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. В то же время, в вопросе прекращения огня и вообще окончания боевых действий – без конкретных решений. Интенсивные консультации продолжат.

Обратите внимание Завершился третий раунд переговоров Украины с Россией

"Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения. Получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии России", – сказал Михаил Подоляк.

Ранее Россия цинично нарушила договоренности относительно гуманитарных коридоров. В Министерстве внутренних дел отметили, что Путин мог сам дать указание на их блокировку. В то же время цель оккупантов – отнюдь не помощь гражданским.

Михаил Подоляк о третьем раунде переговоров: смотрите видео

Кстати, российские захватчики дважды не дали эвакуировать мирное население из Мариуполя. Начали мощный обстрел. Эвакуационная колонна с местным не смогла уехать за пределы города.

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