Про відповідні результати повідомив у радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Водночас у питанні припинення вогню та взагалі закінчення бойових дій – без конкретних рішень. Інтенсивні консультації продовжать.

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"Ми отримали деякі позитивні результати з погляду логістики гуманітарних коридорів. В них будуть внесені зміни. Отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії Росії", – сказав Михайло Подоляк.

Раніше Росія цинічно порушила домовленості щодо гуманітарних коридорів. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що Путін міг сам дати вказівку на їхнє блокування. Водночас мета окупантів – аж ніяк не допомога цивільним.

Михайло Подоляк про третій раунд перемовин: дивіться відео

До слова, російські загарбники двічі не дали евакуювати мирне населення з Маріуполя. Почали потужний обстріл. Евакуаційна колона з місцевим не змогла виїхати за межі міста.

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