Будут контролировать депутатов и журналистов: в Раде хотят усилить карантинные ограничения
6 октября 2021 , 19:10Читати новину українською
Источник:Алексей Гончаренко в телеграме
В Верховной Раде хотят усилить карантинные ограничения. Соответствующее решение будут принимать из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине.
В ближайшее время внесут на голосование постановление о посещении парламента.
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Депутаты, пресса и другие смогут заходить в Раду и комитеты при наличии таких документов:
- сертификата о вакцинации;
- справки, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев
- ПЦР-теста, который действителен 3 дня.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели – 2 428 518 человек;
- выздоровели – 2 273 382 гражданина;
- умерли – 57 526 пациентов.
К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несколько областей уже на следующей неделе могут перейти в красную зону.