Будут контролировать депутатов и журналистов: в Раде хотят усилить карантинные ограничения

В Верховной Раде хотят усилить карантинные ограничения. Соответствующее решение будут принимать из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

В ближайшее время внесут на голосование постановление о посещении парламента.

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Депутаты, пресса и другие смогут заходить в Раду и комитеты при наличии таких документов:

сертификата о вакцинации;

справки, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев

ПЦР-теста, который действителен 3 дня.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели – 2 428 518 человек;

выздоровели – 2 273 382 гражданина;

умерли – 57 526 пациентов.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 6 октября 11 областей Украины соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несколько областей уже на следующей неделе могут перейти в красную зону.