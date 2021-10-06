Будут контролировать депутатов и журналистов: в Раде хотят усилить карантинные ограничения

6 октября 2021 , 19:10
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Источник:

Алексей Гончаренко в телеграме

В Верховной Раде хотят усилить карантинные ограничения. Соответствующее решение будут принимать из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

В ближайшее время внесут на голосование постановление о посещении парламента.

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Депутаты, пресса и другие смогут заходить в Раду и комитеты при наличии таких документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • справки, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев
  • ПЦР-теста, который действителен 3 дня.
Обратите внимание! По данным Минздрава, по состоянию на утро 6 октября 11 областей Украины соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели – 2 428 518 человек;
  • выздоровели – 2 273 382 гражданина;
  • умерли – 57 526 пациентов.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что несколько областей уже на следующей неделе могут перейти в красную зону.

Автор: Олег Васьків