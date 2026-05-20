Если не прийти по повестке: могут ли забрать права и заблокировать банковские счета

Военнообязанные должны прийти в ТЦК, если получили повестку. Иначе возможны ограничения – с определенными нюансами.

Детали напомнили в Министерстве обороны.

Что будет, если не прийти по повестке?

Если не прийти в ТЦК по повестке, за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Среди "санкций" чаще всего называют запрет водить авто и блокирование банковских счетов.

Но такое решение не принимают непосредственно работники ТЦК и СП. Они могут подать иск в суд, и тот уже может постановить забрать у военнообязанного права.

Чтобы вернуть себе возможность управлять, необходимо обновить данные. После этого ТЦК и СП пришлют сообщение в исполнительную службу, которое снимет запрет.

Банковские счета заблокировать могут, но тоже не просто так. Только тогда, если придется выполнять постановление о привлечении человека к административной ответственности.

Обратите внимание! Народный депутат Федор Вениславский в начале марта заявил: в Верховной Раде обсуждают инициативу по усилению ограничений для уклонистов. Тогда говорилось именно о блокировании счетов и запрете управлять транспортом.

Когда можно не прийти в ТЦК?

Есть и уважительные причины, в соответствии с которыми можно не явиться в ТЦК сразу. Это препятствие стихийного характера, болезнь, военные действия там, где расположен ТЦК, смерть близкого родственника.

Но это не значит, что приходить вообще не надо. Если произошло что-то из перечня, то ТЦК и СП надо сообщить в течение трех дней, а потом прийти в течение семи дней.

В Украине будет реформа армии – будут ли изменения в повестках?

Действительно, в июне должны быть первые результаты реформы армии. Презентовали еще не все детали, и до конца июня могут принять соответствующую законодательную базу.

А вот о реформе ТЦК говорят отдельно от реформы армии. 10 апреля премьер Юлия Свириденко заявила: над реформой ТЦК работают. Впрочем, публично ее не коммуницируют – пока.

20 мая тогдашний заместитель министра обороны Евгений Мойсюк заявил: реформа ТЦК – сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход. Но никаких сроков он не назвал.

Также существует законопроект №15236 Максима Заремского. Им предусмотрена реформа ТЦК и переход на сервисную модель мобилизации. Работа ТЦК там мыслится как предоставление консультаций. Взаимодействие между гражданином и ТЦК должно происходить исключительно через электронный кабинет военнообязанного, также планируют и "онлайн-повестки" – вручение документов в электронной форме с обязательной фиксацией получения.

Адвокат Анжела Василевская обратила внимание на формулировку в законопроекте. Мол, ТЦК следует превратить из "силового органа" в "сервисную, прозрачную и подотчетную институцию". Однако ТЦК и СП – не институт, а орган военного управления, подотчетен МОУ. Его не уполномочивали на выполнение функций силового органа.

В Украине могут создать Единый реестр мобилизационных потребностей

Речь о законопроекте №15232. Документ предлагает ввести очередность мобилизации, которая бы позволяла гражданам в реестре отслеживать, кого дальше могут призвать в армию.