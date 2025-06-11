В Украине рассматривают возможность блокировки связи во время воздушной тревоги, - Вениславский

Сейчас изучают техническую возможность отключения мобильной связи в районах активности вражеских БпЛА. Такие меры необходимы, чтобы помешать России использовать украинские SIM-карты для наведения ударов.

Возможно как точечное отключение SIM-карт, так и другие технические решения. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире КИЕВ24, передает 24 Канал.

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Украина может выключать мобильную связь во время атак дронов

По словам Вениславского, технически отключение связи возможно. Сейчас алгоритмы уже позволяют выявлять и блокировать аномальные перемещения SIM-карт.

Сейчас идет обсуждение этого вопроса с мобильными операторами и сектором безопасности.

Когда оператор видит аномальную активность определенных SIM-карт с точки зрения перемещения в пространстве без соблюдения путей автомагистралей, то очевидно, что мобильная карта используется именно врагом для ударов по территории Украины,

– заявил нардеп.

Как рассказал Вениславский, во время совещания участники договорились в течение недели изучить возможности реагирования на угрозу. Окончательного пути решения пока нет.

Недавно в Верховной Раде рассмотрели вопрос отключения мобильной связи в районах, где фиксируется активность вражеских дронов. Это вызвало активное обсуждение в соцсетях. Однако народный депутат Александр Федиенко отрицает полное отключение связи во время атак.