Можливе як точкове відключення SIM-карт, так і інші технічні рішення. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері телеканалу "Київ", передає 24 Канал.

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Україна може вимикати мобільний зв'язок під час атак дронів

За словами Веніславського, технічно відключення зв'язку можливе. Наразі алгоритми вже дозволяють виявляти та блокувати аномальні переміщення SIM-карт.

Станом на 11 червня обговорення цього питання з мобільними операторами та сектором безпеки триває.

Коли оператор бачить аномальну активність певних SIM-карток з погляду переміщення у просторі без дотримання шляхів автомагістралей, то очевидно, що мобільна картка використовується саме ворогом для ударів по території України,

– заявив нардеп.

Як розповів Веніславський, під час наради учасники домовилися протягом тижня вивчити можливості реагування на загрозу. Остаточного шляху вирішення наразі немає.

Нещодавно у Верховній Раді розглянули питання відключення мобільного зв'язку в районах, де фіксується активність ворожих дронів. Це спричинило активне обговорення в соцмережах. Однак народний депутат Олександр Федієнко заперечив повне вимкнення зв'язку під час атак.