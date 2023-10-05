Будут ли присылать е-повестки через "Оберег": что для этого нужно сделать

5 октября Верховная Рада поддержала законопроект с правками по е-реестру военнообязанных "Оберег". В комитете Совета по национальной безопасности рассказали, планируется ли выдача электронных повесток.

Электронный реестр военнообязанный под названием "Оберег" уже заработал. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телемарафона рассказал, следует ли теперь ожидать электронных повесток.

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Есть несколько нюансов с электронными повестками

Костенко отметил, что он не слышал о намерениях ввести электронные повестки. По его словам, даже если их запустят, то вряд ли они решат вопрос способа вручения повестки. Во-первых, электронные повестки должны поступать на смартфон в Дію. Не у всех граждан есть смартфоны. Кто не хочет в армию – может удалить сообщение, не пользоваться приложением. Не все, например, смогут разобраться с электронной подписью – и потом будет трудно установить: человек не пришел в военкомат, потому что не разобрался или просто не захотел.

Те, кто хотят в армию, увидят повестку и придут. Те, кто не хочет – я не думаю, что это будет решением вопроса именно вручение повестки,

– заявил Костенко.

Кроме того, отметил чиновник, чтобы инициировать введение е-повесток, нужно сначала внести изменения в законодательство. Ведь по действующему закону повестки должны быть подписаны на имя конкретного человека военкомом. Также они должны вручаться лично призывнику.

Повесток через Дію точно не будет

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Мар'яны Безуглой, через Дію электронные повестки точно не будут посылать.

Повестку через смс или в Дії? Нет, повестку в Дії мы точно не будем делать в таком формате",

– отметила чиновник.

Безуглая подчеркнула, что пока нет механизма, который позволял бы рассылать электронные повестки.

Реестр призывников "Оберег": для чего он нужен

В начале сентября Марьяна Безугла отмечала, что реестр уже готов почти на 90%, в октябре его должны доработать. Предполагается, что электронный реестр поможет: