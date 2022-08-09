Есть несколько линий обороны: в Запорожье опровергли панические слухи об эвакуации из города

Оккупанты ведут не только войну на фронте, но и проводят информационно-психологические спецоперации. одним из таких стало распространение слухов о якобы эвакуации Запорожья.

Эти слухи опроверг секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев. Он подчеркнул, что причин для эвакуации города нет.

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Необходимо заботиться об информационной гигиене

Анатолий Куртев отметил, что на днях Запорожский горсовет проводил информационную кампанию по разъяснению алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе и по эвакуации. Однако секретарь горсовета отметил, что это превентивная мера, ведь не только жители города, но и все украинцы должны знать, что делать им в случае тех или иных событий на фоне полномасштабной войны.

В то же время Запорожье надежно укреплено и защищено. Потому секретарь горсовета призывает сохранять спокойствие.

Помните, что Запорожье надежно укреплено несколькими линиями обороны. Мощные фортификационные постройки и профессиональная работа украинских защитников и защитниц делают наш город настоящей крепостью. Поэтому сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, а не предположениям и слухам в соцсетях, – подчеркнул Куртев.

Также секретарь городского совета Запорожья призвал граждан заботиться об информационной гигиене.

Другие фейки и вбросы врага

Опасаясь контрнаступления ВСУ, российские кафиры на временно захваченных территориях пугают украинцев , что якобы во время освобождения этих территорий ВСУ будут осуществлять массированные обстрелы населенных пунктов. Более того, защитники будут якобы готовить вплоть до полного их уничтожения.

Конечно же, это лишь очередные грезы напуганных россиян. Они только хотят настроить местное население, ожидающее увольнения, против украинских военных.

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