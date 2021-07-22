Киев готовится к 3 волне пандемии, которая может охватить столицу в конце августа. Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

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Будут ли ужесточать карантин

На вопрос журналистов, будут ли сейчас в Киеве вводить дополнительные карантинные ограничения из-за выявленного штамма коронавируса Дельта, Рубан ответил отрицательно.

Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет в конце августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, сентябре, октябре месяце,

– сказал Рубан.

Дельта уже в Киеве

Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Киеве зафиксировали первые 6 случаев заражения дельта-штаммом.

Напомним, в Киеве планируют во время третьей волны коронавируса внедрить новые пропуска на общественный транспорт, до вспышки также увеличивают количество реаниматологических коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус.