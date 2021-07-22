Київ готується до 3 хвилі пандемії, яка може охопити столицю наприкінці серпня. Про це розповів очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

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Чи будуть посилювати карантин

На запитання журналістів, чи будуть наразі у Києві вводити додаткові карантинні обмеження через виявлений штам коронавірусу Дельта, Рубан відповів заперечно.

Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець серпня, вересень, жовтень місяць,

– сказав Рубан.

Дельта вже у Києві

Сьогодні, 22 липня, стало відомо, що у Києві зафіксували перші 6 випадків зараження дельта-штамом.

Нагадаємо, у Києві планують під час третьої хвилі коронавірусу впровадити нові перепустки на громадський транспорт, до спалаху також збільшують кількість реаніматологічних ліжок у лікарнях, де приймають хворих із підозрою на коронавірус.