В Укрзализныце ответили, будут ли курсировать поезда в случае блэкаута

Российские захватчики пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Последняя массированная атака врага 23 ноября привела к блэкауту.

В Укрзализныце рассказали, будут ли курсировать поезда в случае блэкаута. Глава правления компании Александр Камышин прокомментировал ситуацию.

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Будут ли курсировать поезда в случае блэкаута

По его словам, все поезда будут курсировать. Однако все же могут возникнуть некоторые трудности.

Мы не упраздняем ни одного поезда и мы едем. Все наши вокзалы освещены, на всех вокзалах есть тепло, связь и электроэнергия. Так будем работать и дальше,

– сказал Камышин.

В то же время, Камышин отметил, что задержки поездов являются неизбежным следствием любого блэкаута.

"Но мы едем, не отменяем ни одного поезда, продолжаем ехать", – подчеркнул глава УЗ.

"Крепости несокрушимости"

Укрзализныця обеспечит людей теплом и всем необходимым, если случится блэкаут. Для этого на вокзалах в любое время в течение часа готовы развернуть стационарные пункты обогрева.

Для полной независимости от централизованного теплоснабжения изготовили 10 000 печей для обогрева и заготовили необходимый объем дров. Производство происходило на собственных мощностях компании.

На территории "Крепость несокрушимости" можно будет зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом, подключение к которому будет осуществляться через Starlink. При необходимости на большинстве вокзалов могут дополнительно развернуть детские зоны и места для оказания первой медицинской помощи, созданные в сотрудничестве с "Врачами без границ".

Кроме того, партнеры из World Central Kitchen готовы обеспечить украинцев питанием и горячими напитками.

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