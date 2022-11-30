В Укрзалізниці розповіли, чи курсуватимуть потяги у разі блекауту. Голова правління компанії Олександр Камишін прокоментував ситуацію.

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Чи будуть курсувати потяги у разі блекауту

За його словами, всі потяги будуть курсувати. Однак все ж таки можуть виникнути певні труднощі.

Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі,

– сказав Камишін.

Водночас Камишін зазначив, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту

"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", – наголосив голова УЗ.

"Фортеці незламності"

Укрзалізниця забезпечить людей теплом і всім необхідним, якщо трапиться блекаут. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву.

Для повної незалежності від централізованого теплопостачання виготовили 10 тисяч пічок для обігріву та заготовили необхідний обсяг дров. Виробництво відбувалося на власних потужностях компанії.

На території "Фортець незламності" можна буде зарядити гаджети та скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюватиметься через Starlink. За потреби на більшості вокзалів можуть додатково розгорнути дитячі зони та місця для надання першої медичної допомоги, створені у співпраці з "Лікарями без кордонів".

Окрім цього, партнери з World Central Kitchen готові забезпечити українців харчуванням та гарячими напоями.

До речі. 24 листопада був найгірший день з виконання графіка руху пасажирських поїздів за всю історію. Лише 37% поїздів доїхали вчасно. Це пов'язано з тим, що днем раніше ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні.

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