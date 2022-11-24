Однак якщо через проблеми зі світлом пасажир запізнився на поїзд, він має два виходи із ситуації. Про це розповів керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Що робити, якщо запізнилися на потяг

Так, пасажир може або відправитися наступним рейсом, або повернути 100% від вартості квитка. Наприклад, якщо вдень йдуть в одному напрямку декілька потягів, і людина не встигла на перший рейс, то їй можуть знайти місце на наступному.

Алгоритм такий. Всі напрямки будуть відбуватися, тому якщо їхати критично, ми рекомендуємо пмриїжджати на вокзали та запастися терпінням, адже навіть з затримкою ми відправлятимемо. Якщо через знеструмлене метро (запізнилися – 24 канал) чи не встигли на пересадку на свій поїзд, то ми зараз зробили такий крок – ми дозволяємо з тим квитком, на який людина могла не встигнути з форс-мажорних обставин, сісти на будь-який наступний поїзд того ж напрямку,

– повідомив Олександр Перцовський.

Ба більше, навіть у випадку скасування рейса, об'єднуються інші, тож можна доїхати наступним потягом. "У кожного є вибір, але повторюся, якщо їхати треба, то всі напрямки ми зберігаємо. Навіть там, де потяги скасовуються, вони об'єднуються та доїхати можна наступним потягом", – пояснив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці".

Однак також за бажанням можна повернути повну вартість квитка. Для цього необхідно зробити в касі відмітку про затримку на потяг.

Затрими потягів

Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури напередодні, спостерігаються складнощі з рухом низки потягів, однак залізниця продовжує рух. Так, станом на 9:00 24 листопада 95 потягів "Укрзалізниці" продовжують рух, однак 81 з них затримуються понад годину. На жаль, у деякі з них – на понад 10 годин. Мовиться про:

№711 Краматорськ – Київ (затримка +12 годин 51 хвилину);

№749 Київ – Ужгород з групою вагонів Київ – Відень (+11:08);

№17 Харків – Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя – Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя – Ужгород (+10:17).

Як повідомляють в "Укрзалізниці", технічно найскладніші затримки з потягами Інтерсіті+, у яких опалення залежить від електромережі. Тому там пасажирів екіпірують термоковдрами, або пересаджують у потяги далекого слідування з автономними системами опалення. Наприклад сьогодні, 24 листопада, так "підхопили" 2 маршрути на Краматорськ (712) та на Дніпро (732).

Детально інформуємо всіх міжнародних партнерів – вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування, будуть допомагати українцям, що прибувають на їхні вокзали,

– повідомили в "Укрзалізниці".

Також у компанії дбають про тих, хто очікує на свої рейси. Для комфорту пасажирів на вокзалах розгорнули хаби з гарячими напоями та харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.