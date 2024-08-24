Что будет с энергетикой зимой: в Минэнерго объяснили, успевает ли Украина с подготовкой

Наше государство готовится к сложной зиме, планируя восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры и строительство новых объектов генерации.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что в ведомстве есть планы по восстановлению и построению дополнительной генерации, поэтому Украина успеет подготовиться к зиме, пишет 24 Канал.

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Готова ли энергетика к зиме

Ключевое влияние на энергосистему наносят обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построения дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем,

– заверил министр.

По его словам, обстрелы со стороны России будут продолжаться, поэтому сначала необходимо восстановить все, что возможно, а также параллельно защитить это системами противовоздушной обороны, которые Украина получает от партнеров.

Следующим шагом, как пояснил Галущенко, является распределенная энергия, ведь она сложнее для атак врага. Благодаря децентрализации возможно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.

Такая генерация локальная, поэтому должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

"Надо готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако, мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", – добавил он.

Ранее Директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что Украина может облегчить зимний сезон, если удастся восстановить 3 гигаватта мощностей тепловой и гидроэнергетики. Однако, полностью избежать отключений все равно не удастся.