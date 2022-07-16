Украденное украинское зерно пользуется спросом в мире. Об этом 24 каналу сказал вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

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Есть спрос, будет предложение

Экономист подчеркнул, что таким бедным странам, как Йемен, нужно накормить людей. Следовательно, им не важно, откуда им везут зерно.

"Обязательно найдутся корабли, которые будут перевозить зерно. Найдутся и трейдеры, которые это сделают", – сказал Нивьевский.

В последние 3 – 4 года наблюдается уменьшение глобальных запасов зерновых. "В мире мало зерна, соответственно цены высокие", – отметил экономист.

Поразительно повлияла на ситуацию война россии против Украины, которая сделала продовольственную безопасность в мире более хрупкой. Так, с первого дня полномасштабного вторжения мировые цены выросли на 20%.

Каждая тонна зерна, не поступающая на мировой рынок – крайне важна. Это как в той пословице: "Соломинка, которая может сломать хребет верблюда",

– подчеркнул Нивьевский.

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Результаты переговоров по зерну: коротко

На этой неделе состоялись переговоры по зерну с участием четырех сторон – Украины, России, ООН и Турции. Главная цель встречи заключалась в разблокировании украинских портов и возобновлении экспорта зерна. Это важно для глобальной продовольственной безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мы находимся в считанных шагах от соглашения. Он также подчеркнул, что наше государство вместе с другими находится в одной лодке. Так что мы максимально заинтересованы в возможности разблокировки портов, однако решение за россией. "Пока необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией россии. Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от нее", – сказал он.

Среди ключевых трудностей переговоров – требования России. В частности, говорится о "праве обыскивать корабли во избежание контрабанды оружия". Кроме того, россия продолжает пытаться вывозить кораблями награбленное зерно из оказавшихся под оккупацией украинских портов.

ООН считает, что переговоры в Стамбуле стали "лучом надежды", что необходимое для мира решение будет принято – в соответствии с международным правом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть определенный прогресс. Детали будут согласованы с генсеком ООН в ближайшие дни.

Переговоры продолжатся на следующей неделе.

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