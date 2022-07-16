Крадене українське зерно має і матиме попит у світі. Про це 24 каналу сказав віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський.

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Є попит, буде пропозиція

Економіст наголосив, що таким бідним країнам, як Ємен, потрібно нагодувати людей. Відтак їм не важливо, звідки їм везуть зерно.

"Обов'язково знайдуться кораблі, які будуть перевозити зерно. Знайдуться і трейдери, які це зроблять", – сказав Нів'євський.

Останні 3 – 4 роки спостерігається зменшення глобальних запасів зернових. "У світі мало зерна, відповідно – ціни високі", – зауважив економіст.

Разюче вплинула на ситуацію війна росії проти України, яка зробила продовольчу безпеку у світі більш крихкою. Так, з першого дня повномасштабного вторгнення світові ціни зросли на 20%.

Кожна тонна зерна, яка не надходить на світовий ринок – вкрай важлива. Це як у тому прислів'ї: "Соломинка, яка може зламати хребет верблюда",

– наголосив Нів'євський.

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Результати перемовин щодо зерна: коротко

Цього тижня відбулися переговори щодо зерна за участю чотирьох сторін – України, росії, ООН й Туреччини. Головна мета зустрічі полягала у розблокуванні українських портів та відновленні експорту зерна. Це важливо для глобальної продовольчої безпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ми перебуваємо за лічені кроки від угоди. Він також наголосив, що наша держава разом з іншими перебуває в одному човні. Тож ми максимально зацікавленні в можливості розблокування портів, однак рішення за росією. "Наразі необхідно розв'язати проблеми безпеки, пов'язані з позицією росії. Ми перебуваємо у завершальній фазі, і зараз все залежить від неї", – сказав він.

Серед ключових труднощів переговорів – вимоги росії. Зокрема, мовиться про "право обшукувати кораблі, щоб уникнути контрабанди зброї". Крім того, росія продовжує намагатися вивозити кораблями награбоване зерно з українських портів, які опинилися під окупацією.

ООН вважає, що переговори у Стамбулі стали "променем надії", що необхідне для світу рішення таки буде ухвалене – відповідно до міжнародного права.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є певний прогрес. Деталі будуть узгоджені з генсеком ООН найближчими днями.

Перемовини продовжаться наступного тижня.

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