Крадене українське зерно має і матиме попит у світі. Про це 24 каналу сказав віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів'євський.
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Є попит, буде пропозиція
Економіст наголосив, що таким бідним країнам, як Ємен, потрібно нагодувати людей. Відтак їм не важливо, звідки їм везуть зерно.
"Обов'язково знайдуться кораблі, які будуть перевозити зерно. Знайдуться і трейдери, які це зроблять", – сказав Нів'євський.
Останні 3 – 4 роки спостерігається зменшення глобальних запасів зернових. "У світі мало зерна, відповідно – ціни високі", – зауважив економіст.
Разюче вплинула на ситуацію війна росії проти України, яка зробила продовольчу безпеку у світі більш крихкою. Так, з першого дня повномасштабного вторгнення світові ціни зросли на 20%.
Кожна тонна зерна, яка не надходить на світовий ринок – вкрай важлива. Це як у тому прислів'ї: "Соломинка, яка може зламати хребет верблюда",
– наголосив Нів'євський.
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Результати перемовин щодо зерна: коротко
- Цього тижня відбулися переговори щодо зерна за участю чотирьох сторін – України, росії, ООН й Туреччини. Головна мета зустрічі полягала у розблокуванні українських портів та відновленні експорту зерна. Це важливо для глобальної продовольчої безпеки.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ми перебуваємо за лічені кроки від угоди. Він також наголосив, що наша держава разом з іншими перебуває в одному човні. Тож ми максимально зацікавленні в можливості розблокування портів, однак рішення за росією. "Наразі необхідно розв'язати проблеми безпеки, пов'язані з позицією росії. Ми перебуваємо у завершальній фазі, і зараз все залежить від неї", – сказав він.
- Серед ключових труднощів переговорів – вимоги росії. Зокрема, мовиться про "право обшукувати кораблі, щоб уникнути контрабанди зброї". Крім того, росія продовжує намагатися вивозити кораблями награбоване зерно з українських портів, які опинилися під окупацією.
- ООН вважає, що переговори у Стамбулі стали "променем надії", що необхідне для світу рішення таки буде ухвалене – відповідно до міжнародного права.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є певний прогрес. Деталі будуть узгоджені з генсеком ООН найближчими днями.
- Перемовини продовжаться наступного тижня.
Нів'євський: Попит на крадене росією українське зерно є – дивіться відео