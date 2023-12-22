Мобилизация в Украине: Федоров пошутил, что сделает тату с "повестками в Дие"
Источник:Подкаст "Слон"
Михаила Федорова снова спросили, появятся ли повестки в Дие. Министр цифровой трансформации сначала пошутил, а затем дал четкий ответ.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил на подкасте у журналиста Ильи Кабачинского. Там он подвел итоги мероприятия Diia Summit.
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Будут ли в Дие повестки
Ведущий заметил, что на Diia Summit ничего не было сказано о раздаче повесток через это приложение. Он спросил высокопоставленного чиновника, появятся ли в Дие оповещения военнообязанных относительно визитов в ТЦК и СП. В ответ министр цифровой трансформации пошутил.
Я думаю, что мне нужно набить тату, чтобы отвечать так: "Повесток не будет",
– сказал Федоров.
После этого ведущий вспомнил о недавней пресс-конференции Владимира Зеленского, на которой президент говорил о мобилизации и упоминал Генштаб, Минобороны и Федорова. Он поинтересовался у министра, не означает ли это, что повестки в Дие появятся "послезавтра".
Нет, я же знаю, почему он (Зеленский – 24 Канал) упоминал. Когда я комментирую, что повесток не будет, я знаю, о чем мы говорим с президентом и Министерством обороны,
– подчеркнул он.
Как пояснил Федоров, глава государства упомянул его в контексте мобилизации через электронный реестр "Оберег" и реинжиниринг мобилизационного процесса.
Другие заявления Федорова
- Недавно вице-премьер-министр назвал Украину одним из лидеров в мире в использовании искусственного интеллекта. По его словам, наше государство применяет на передовой ИИ, который оказывает влияние на полномасштабную российско-украинскую войну.
- Не так давно Михаил Федоров в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о наземных роботизированных платформах. Они теперь помогают нашим воинам разминировать украинские земли.
- Также министр анонсировал новые изменения в Дие. В частности, в приложении появятся услуги для водителей, моряков и ФЛП.