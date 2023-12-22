Мобилизация в Украине: Федоров пошутил, что сделает тату с "повестками в Дие"

Михаила Федорова снова спросили, появятся ли повестки в Дие. Министр цифровой трансформации сначала пошутил, а затем дал четкий ответ.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил на подкасте у журналиста Ильи Кабачинского. Там он подвел итоги мероприятия Diia Summit.

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Будут ли в Дие повестки

Ведущий заметил, что на Diia Summit ничего не было сказано о раздаче повесток через это приложение. Он спросил высокопоставленного чиновника, появятся ли в Дие оповещения военнообязанных относительно визитов в ТЦК и СП. В ответ министр цифровой трансформации пошутил.

Я думаю, что мне нужно набить тату, чтобы отвечать так: "Повесток не будет",

– сказал Федоров.

После этого ведущий вспомнил о недавней пресс-конференции Владимира Зеленского, на которой президент говорил о мобилизации и упоминал Генштаб, Минобороны и Федорова. Он поинтересовался у министра, не означает ли это, что повестки в Дие появятся "послезавтра".

Нет, я же знаю, почему он (Зеленский – 24 Канал) упоминал. Когда я комментирую, что повесток не будет, я знаю, о чем мы говорим с президентом и Министерством обороны,

– подчеркнул он.

Как пояснил Федоров, глава государства упомянул его в контексте мобилизации через электронный реестр "Оберег" и реинжиниринг мобилизационного процесса.

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