Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Украина ищет различные пути, чтобы в дальнейшем получать ракеты к ЗРК Patriot. Важно, что наше государство имеет опыт сбивания "Шахедов". И это может сильно пригодиться.

Может ли Украина обменять собственные технологии на ракеты к Patriot?

По словам, в Соединенных Штатах и странах Ближнего Востока уже осознали угрозу от иранских "Шахедов". Это довольно странно, ведь в свое время спецназ США захватил склад с "Шахедами" в Сирии. Американцы разобрали его и впоследствии наладили производство похожего беспилотника. Впрочем, они все равно считали его не столь серьезной угрозой.

Украина же имеет колоссальный опыт в сбивании таких беспилотников. Наше государство может сотрудничать со странами Ближнего Востока на этом направлении.

Будет ли обмен дронов на ракеты PAC-3? В этом я не совсем уверен. Потому что их на Ближнем Востоке почти не осталось. Здесь может быть разговор только, что в ближайшее время будет пополнение арсеналов. Они будут распределены. Что-то пойдет на Ближний Восток, что-то – в Украину,

– сказал Криволап.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский допустил возможность обмена украинских дронов-перехватчиков на ракеты PAC-3 к Patriot, которые перехватывают баллистику, от стран Ближнего Востока.

Повлияют ли боевые действия в Иране на поставки Patriot?